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Под окнами квартиры внука Никиты Михалкова найдена 21-летняя модель Ксения Пунтус

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Пунтус

Фото: Instagram Ксении Пунтус

По предварительным данным, девушка выпала из окна в ночь с 10 на 11 января.

Ранним утром в субботу, 11 января, в центре Москвы дворник обнаружил лежащую на тротуаре под окнами жилого дома 21-летнюю модель Ксению Пунтус. По предварительным данным, девушка выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова, 19-летнего Андрея Бакова. Telegram-канал 112 отмечает, что старший сын Анны Михалковой узнал о трагедии с Пунтус от сотрудников полиции.

В настоящее время Ксения с многочисленными травмами госпитализирована в реанимацию одной из столичных больниц, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Коллега Ксении Пунтус, модель Алеся Кафельникова уверена, что история не так проста, как пытается казаться на первый взгляд: «Ксюшу нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, где она якобы выпала. У нее сломаны ноги, ребра. Нашел ее дворник, он же вызвал «скорую». Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду. Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут. Но те, кто был с Ксюшей, все отрицают. Якобы ее отвезли домой к парню и на этом все. Очень жаль, молимся за нее. Ксюша ничего не помнит, кроме своего имени…».

Passion.ru внимательно следит за развитием истории и желает Ксении Пунтус скорейшего выздоровления!

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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