Под окнами квартиры внука Никиты Михалкова найдена 21-летняя модель Ксения Пунтус

В настоящее время Ксения с многочисленными травмами госпитализирована в реанимацию одной из столичных больниц, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Коллега Ксении Пунтус, модель Алеся Кафельникова уверена, что история не так проста, как пытается казаться на первый взгляд: «Ксюшу нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, где она якобы выпала. У нее сломаны ноги, ребра. Нашел ее дворник, он же вызвал «скорую». Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду. Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут. Но те, кто был с Ксюшей, все отрицают. Якобы ее отвезли домой к парню и на этом все. Очень жаль, молимся за нее. Ксюша ничего не помнит, кроме своего имени…».