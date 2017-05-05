Для актрисы месяц май поистине праздничный. 4 мая появился на свет ее старший сын Андрей, 5 мая — младший сын Сергей, 14 мая день рождения самой Анны, а ее муж, Альберт Баков, родился 27 мая. Напомним, что актриса является многодетной мамой — у нее также есть дочь.

Как и многие другие знаменитости, Анна воспользовалась своей страницей в Instagram, чтобы поздравить мальчиков. Но, например, в отличие от Ольги Орловой, актриса часто балует подписчиков семейными снимками.

Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na)Май 4 2017 в 7:04 PDT

«Son#1 17.... моя любовь не ослабевающая ни на секунду) мой тяжелый наркотик)) мой друг и товарищ) восхищаюсь твоим мышлением, обожаю твой юмор, ненавижу твою способность аргументированно отстаивать до посинения свою точку зрения!!! Мы с папой очень тобой гордимся! Все усилия не напрасны))) будь просто счастлив!!! Иди свой дорогой , а мы всегда рядом», - такими словами актриса подписала фотографию Андрея.

Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na)Май 4 2017 в 11:57 PDT

Сергею Анна посвятила такие строки: «#son#2 16...... Сережа......Сергулек .... ты родился так неожиданно, видимо, не хотел чтобы Андрей отмечал день рождения без тебя) ты и по жизни также бежишь вперед, боясь что-то пропустить. Сложный, противоречивый, талантливый, мой нежный маленький принц! Ты человек который придумал свой мир. Нам иногда дико тяжело в него пробиться, я злюсь что этот мир не вписывается в рамки обыденной жизни, Но мы с папой стараемся его уважать и не разрушать!!! Я желаю тебе новых побед, в первую очередь над собой!» Многочисленные подписчики актрисы также в комментариях поздравили мальчиков.

К слову, родная сестра Анны — Надежда Михалкова — также празднует дни рождения детей в мае — Нина и Иван появились на свет 21 мая с разницей в два года.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com