Стало известно, во сколько обошлась зрителям победа 10-летней дочери Алсу на детском «Голосе»

«То количество гадости, угроз, негатива, помоев и обвинений абсолютно из всех щелей, в том числе от коллег, с которыми мы работаем, общаемся, дружим, из-за простой победы ребенка! Ребенка, который мечтал о этом проекте с пяти лет. Которая играет на нескольких музыкальных инструментах, которая работает каждый день, которая занимается, поет, танцует и спит и видит себя на сцене. Это справедливо?, - цитирует Пономареву «Комсомольская правда». - Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише, если помимо таланта есть деньги, то сразу все куплено?».

Помощница артистки также отметила, что Микелла не готовила финальное выступление после объявления результатов, так как ее победа была полной неожиданностью для всех. Отметим, что вскоре после публикации Нина Пономарева пост из соцсетей все же удалила.

По мнению зрителей Первого канала, победы были достойны Ержан Максим, Настя Иванова, Роберт багратян и Нино Чеснер.