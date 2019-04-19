Стало известно, во сколько обошлась зрителям победа 10-летней дочери Алсу на детском «Голосе»

Скандал, разгоревшийся после подведения итогов шестого сезона вокального конкурса «Голос. Дети», не утихает уже третий день. Победителем по итогам зрительского голосования стала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова. Многомиллионная аудитория шоу впала в ступор: зрители уверены, что Микелла получила победу только благодаря связям родителей, а победителями должны были стать другие участники. Свои позиции об итогах голосования высказали Максим Галкин, Иосиф Пригожин, Яна Рудковская и другие знаменитости. Все они просят оставить девочку в покое - ребенок не виноват в результатах и не нужно ее втягивать в интриги.
Мать Микеллы – певица Алсу – на ситуацию никак не реагирует, но, напомним, комментарии к своим постам в социальных сетях она отключила. Однако впервые на тему травли 10-летнего ребенка высказалась помощница певицы Нина Пономарева. Она, как сообщает сайт kp.ru, опубликовала пост на своей странице в Facebook. Девушка заявила об угрозах и обвинениях в подкупе не только со стороны зрителей, но и даже коллег Алсу.
«То количество гадости, угроз, негатива, помоев и обвинений абсолютно из всех щелей, в том числе от коллег, с которыми мы работаем, общаемся, дружим, из-за простой победы ребенка! Ребенка, который мечтал о этом проекте с пяти лет. Которая играет на нескольких музыкальных инструментах, которая работает каждый день, которая занимается, поет, танцует и спит и видит себя на сцене. Это справедливо?, - цитирует Пономареву «Комсомольская правда». - Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише, если помимо таланта есть деньги, то сразу все куплено?».
Помощница артистки также отметила, что Микелла не готовила финальное выступление после объявления результатов, так как ее победа была полной неожиданностью для всех. Отметим, что вскоре после публикации Нина Пономарева пост из соцсетей все же удалила.
По мнению зрителей Первого канала, победы были достойны Ержан Максим, Настя Иванова, Роберт багратян и Нино Чеснер.
Сразу после объявления итогов генеральный директор канала Константин Эрнст заявил, что результаты были аномальными – никогда раньше разрыв между соперниками не был таким большим. Он также пообещал, что проведут проверку итогов голосования. Вскоре первый канал опубликовал данные по итогам голосования, из которого было видно, сколько смсок поступило за каждого финалиста. В отчетном документе вместо имен детей стоят номера, под которыми они выступали в финале. Так, за Микеллу Абрамову под №7 прислали 109 023 сообщения и поступило 36 428 звонков. В общей сложности за девочку отдали 145 451 голос. Ближайший ее соперник набрал 64 835 голосов. Стоимость смс составляла 50 рублей, цена звонка – 38,94 рубля. «Комсомольская правда» подсчитала, что за победу Микеллы зрители отдали 6,8 млн рублей.
29 апреля стало известно, что Первый канал начинает собственное расследование сложившейся ситуации. Для этого руководство привлечет к сотрудничеству компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований. Специалисты оценят информационную безопасность системы подсчета голосов, проанализируют систему по вопросу возможности накрутки результатов голосования. Group-IB — официальный партнер Интерпола и Европола.
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❤️❤️❤️#repost @vartan_m_88 Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, которые поддержали нашего солиста театра @zvezda_nadezhdi ⭐️РОБЕРТА БАГРАТЯНА @robert_bagratyan ••••••••••••••••••••••••••••• Не смотря на результаты голосования он стал действительно НАРОДНЫМ ЧЕМПИОНОМ и это очень дорогого стоит. Спасибо большое АЛЛЕ БОРИСОВНЕ И СВЕТЛАНЕ СЕРГЕЕВНЕ за их поддержку и внимание. Особую благодарность хочу выразить Родителям Роберта маме АСМИК и отцу ВАГЕ. Конечно же таких результатов он бы не добился без помощи и труда его руководителя театра СОНИ ГРИГОРЬЕВНЫ КИЛАФЯН @sonyakilafian и нашего педагога по вокалу ВАРСЕНИК АРАМАИСОВНЫ БАЯН @varsik2016 ••••••••••••••••••••••••••••• РОБЕРТ показал настоящий характер чемпиона и бился несмотря ни на что БРАВО РОБЕРТ ТЫ НАШ ЧЕМПИОН🔥🔥🔥🔥 ••••••••••••••••••••••••••••• #зн❤️#робертбагратян #робертчемпион #голос #голосдети6 #фредижив #лабодасуперзвезда #пугачева #поемтанцуем #театрнашажизнь #ростовнадону #москва #армения #чалтырь #звезданадежды
На деле сработала просьба родителей девочки голосовать за Микеллу. А так как у Алсу многомиллионная армия поклонников, то результат вполне логичен.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: Instagram, youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети
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