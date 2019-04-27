«Люди, будьте добрее!»: Наташа Королева, Яна Рудковская и другие звезды высказались о финале шоу «Голос. Дети»

В разговоре с Super.ru продюсер Яна Рудковская призвала пользователей Сети прекратить травлю ребенка: «То, что сейчас началось в адрес 10-летней девочки, Микеллы — это просто отвратительно. Мнения по поводу победы и справедливости могут быть разные, к примеру, я считаю, что победить должен был Максим Ержан — очень одаренный ребенок, он действительно мог быть первым. Но я прошу вас прекратить травлю Микеллы. Это мерзко! Люди вы, в конце концов, или нет?».

«В этом году были потрясающие участники, до финала дошли лучшие из лучших! Каждый из деток был достоин победы, благодаря таланту и упорству! Эти юные Артисты: Ержан Максим, Валерий Кузаков, Микелла Абрамова, Анастасия Сисаури, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер, Рената Таирова – показали отличные результаты, дошли до финала, а самое главное нашли своего зрителя, который будет поддерживать и после завершения проекта. Это и есть самый главный и ценный приз - слушатель! Каждый их них уже победитель, впереди которого ждет долгий и интересный творческий путь. Кто-то из девяти финалистов должен был выиграть. В этом году победителем стала Микелла, получившая наибольшую зрительскую поддержку и число голосов! Участие в подобных конкурсах проходят в тяжёлых физических и эмоциональных условиях для ребенка, но сколько негатива направлено в сторону этой доброй девочки сейчас… Маленькая исполнительница с прекрасным музыкальным стилем, харизмой и артистизмом. Она ребенок нового поколения, вспомните, какие песни Микелла выбирала для выступлений, как она владеет голосом, какой у нее тембр. А ведь этой малышке всего 10 лет! @mikellaabramova удивительно трогательная и искренняя девочка, которая и победы, и поражения пропускала через себя», — написала Зара.