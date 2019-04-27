«Люди, будьте добрее!»: Наташа Королева, Яна Рудковская и другие звезды высказались о финале шоу «Голос. Дети»

26 апреля в прямом эфире прошел финал популярного телепроекта «Голос. Дети», победительницей которого стала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова. На девочку и ее маму обрушилась волна критики и негативных комментариев недовольных телезрителей, а руководство Первого канала инициировало проверку в связи с «аномальными» результатами голосования. Многочисленные звезды отечественного шоу-бизнеса не остались в стороне от этой ситуации и высказали свое мнение относительно этой ситуации.
Наташа Королева — одна из многих, кто просил своих поклонников голосовать за Микеллу – заявила, что это была ее инициатива. Однако, по мнению певицы, победителем должен был стать Ержан Максим.
В разговоре с Super.ru продюсер Яна Рудковская призвала пользователей Сети прекратить травлю ребенка: «То, что сейчас началось в адрес 10-летней девочки, Микеллы — это просто отвратительно. Мнения по поводу победы и справедливости могут быть разные, к примеру, я считаю, что победить должен был Максим Ержан — очень одаренный ребенок, он действительно мог быть первым. Но я прошу вас прекратить травлю Микеллы. Это мерзко! Люди вы, в конце концов, или нет?».
«В этом году были потрясающие участники, до финала дошли лучшие из лучших! Каждый из деток был достоин победы, благодаря таланту и упорству! Эти юные Артисты: Ержан Максим, Валерий Кузаков, Микелла Абрамова, Анастасия Сисаури, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер, Рената Таирова – показали отличные результаты, дошли до финала, а самое главное нашли своего зрителя, который будет поддерживать и после завершения проекта. Это и есть самый главный и ценный приз - слушатель! Каждый их них уже победитель, впереди которого ждет долгий и интересный творческий путь. Кто-то из девяти финалистов должен был выиграть. В этом году победителем стала Микелла, получившая наибольшую зрительскую поддержку и число голосов! Участие в подобных конкурсах проходят в тяжёлых физических и эмоциональных условиях для ребенка, но сколько негатива направлено в сторону этой доброй девочки сейчас… Маленькая исполнительница с прекрасным музыкальным стилем, харизмой и артистизмом. Она ребенок нового поколения, вспомните, какие песни Микелла выбирала для выступлений, как она владеет голосом, какой у нее тембр. А ведь этой малышке всего 10 лет! @mikellaabramova удивительно трогательная и искренняя девочка, которая и победы, и поражения пропускала через себя», — написала Зара.
Вера Брежнева солидарна с Максимом Галкиным: «Все детки талантливы и вчера были большие молодцы. Но у нас тоже есть свой «домашний победитель» Голос.Дети , абсолютно солидарны с @maxgalkinru 😍 Маленький Ержан Максим и его Большой Голос».
Наталья Штурм предложила свой вариант разрешения возникшей ситуации: «Зрители Проекта «Голос. Дети» ждут справедливости. Она очевидна - лучшая не Микелла, увы. Ее можно со временем вытянуть на хороший уровень, задатки есть, крепкие ноты, усердие, плюс возможности родителей... Кстати, о возможностях. Миллион рублей отдайте парню. Ержан Максим достоен получить хотя бы этот приз. И ещё: очень редко названный победитель певческого конкурса становиться всенародно любимой звездой. Как правило, вторые и третьи становиться успешными артистами. На месте Первого канала, учитывая поруганные чувства миллионов зрителей, будет правильно вообще не присуждать первого места. Оставить происшедшее как казуистику, недоразумение. Ибо выявить «странность голосования» практически невозможно, каждый смс не проверишь. А статуэтку хорошая девочка Микелла пусть подарит тому сопернику, кому велит ее сердце (Роберт?Нино?). Это будет красиво с ее стороны и сразу погасит волну негатива. Начнут жалеть уже Микеллу - народ любит великодушные поступки. А фото-подборку я оставлю здесь, как живые иллюстрации без слов… Знаю, слышу что говорит Светлана Лобода Ержану, вцепившись ему в плечи: «Ты самый талантливый, у тебя все получиться, ты -лучший!» Больше она сказать не может, как бы ни хотела».
Валерия прокомментировала финал шоу в беседе с Russia Today. Певица удивилась шумихе, возникшей вокруг победы Микеллы Абрамовой: «Я посмотрела выступления всех трёх финалистов и могу сказать, что это три очень ярких и разных молодых артиста... У Микеллы очень хорошая подача, её голос звучит ровно во всём диапазоне. Небольшие огрехи были у всех финалистов. Наверно, сказывалось волнение, они же дети. Так бывает даже у взрослых исполнителей. Поэтому я не могу понять, откуда такая шумиха вокруг Микеллы. Я специально слушала её даже с некоторым предубеждением, но всё равно не услышала ничего такого, за что бедного ребёнка сейчас так осуждают».
Как сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в эстрадных кругах, Алла Пугачева встретилась с ребятами, оставшимися в одном шаге от победы в шоу. По словам инсайдера, среди приглашенных были замечены Нино Чеснер и Роберт Багратян, соперники Микеллы по команде. В качестве утешительного приза Примадонна подарила юным талантам «Золотые звезды Аллы Пугачевой» – золотые кулоны размером 3,5 на 2 см, выполненные в виде буквы А в форме звезды. Арман Давлетьяров, в свою очередь, пригласил Ержана Максима сольно выступить на церемонии вручения премии телеканала МУЗ-ТВ, сообщает Super.
Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, кадры из эфира
Видео: YouTube, Instagram
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