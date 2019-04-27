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«Такого разрыва между участниками не было никогда»: Константин Эрнст пообещал разобраться с итогами шоу «Голос. Дети»

Генеральный директор Первого канала прокомментировал скандальный финал шестого сезона популярного телепроекта.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал ситуацию, развернувшуюся вокруг финала шестого сезона телепроекта «Голос. Дети», победительницей которого стала 10-летняя Микелла Абрамова. «Активность звонков и СМС в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — цитирует РБК заявление руководителя телеканала. При этом, Эрнст подчеркнул, что Первый канал будет информировать зрителей о результатах начатой проверки: «И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa (автор формата шоу «Голос» – прим.ред.) обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем».

Константин Эрнст отметил, что представители канала не имеют права воздействовать на результаты голосования, и первым шагом в попытке разобраться в ситуации является публикация итогового количества голосов, полученных до закрытия линий телефонного и смс-голосования. Информационное письмо от компании, обеспечивающей техническое сопровождения онлайн-голосования, опубликовано на сайте Первого канала.

Итоги зрительского голосования

Фото: Скриншот с сайта 1tv.ru

Напомним, в пятницу, 26 апреля, в прямом эфире прошел финал шестого сезона телепроекта «Голос. Дети». Подопечная Светланы Лободы, Микелла Абрамова обошла своих соперников по команде с 61,8% зрительских голосов, а в суперфинале набрала 56,5% голосов.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: East News

Видео: YouTube

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