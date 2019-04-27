«Такого разрыва между участниками не было никогда»: Константин Эрнст пообещал разобраться с итогами шоу «Голос. Дети»

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал ситуацию, развернувшуюся вокруг финала шестого сезона телепроекта «Голос. Дети», победительницей которого стала 10-летняя Микелла Абрамова. «Активность звонков и СМС в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — цитирует РБК заявление руководителя телеканала. При этом, Эрнст подчеркнул, что Первый канал будет информировать зрителей о результатах начатой проверки: «И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa (автор формата шоу «Голос» – прим.ред.) обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем».

Константин Эрнст отметил, что представители канала не имеют права воздействовать на результаты голосования, и первым шагом в попытке разобраться в ситуации является публикация итогового количества голосов, полученных до закрытия линий телефонного и смс-голосования. Информационное письмо от компании, обеспечивающей техническое сопровождения онлайн-голосования, опубликовано на сайте Первого канала.