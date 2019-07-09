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Стало известно, как Кокорин и Мамаев провели первый день в колонии

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Слайд, который
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Александр Кокорин и Павел Мамаев

Фото: Социальные сети
Адвокаты футболистов рассказали об образе жизни заключенных в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.

Несколько дней назад вступил в силу приговор суда для Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева. Молодые мужчины наконец добрались до места заключения — исправительной колонии № 4 в Белгородской области. На это у них ушла почти неделя: из СИЗО «Бутырка» они выехали 3 июля, были временно помещены в СИЗО-3 города Белгорода, и только после этого прибыли в конечный пункт.

Первый день Мамаев и Кокорины провели в карантине, там им предстоит пробыть от 1 до 2 недель. Любое общение с внешним миром запрещено, адвокаты также имеют ограниченные возможности для встреч. Подопечные уже попросили их передать им «нормальную еду» и предметы первой необходимости, сообщают корреспонденты телеканала «360».

Обычно в отряд исправительной колонии входит 150-200 человек. В общежитии есть все необходимое для быта, даже столы для занятий, шкафы для книг, и телевизор. На территории колонии есть храм Святого Георгия. Отец Максим, который заправляет им, пообещал, что сделает все возможное, чтобы спортсмены вышли из колонии с определенными выводами, передает Газета.ру.

Дети футболиста Павла Мамаева скучают по папе, они не виделись с ним с октября.

Александра Кокорина дома ждет 2-летний сын и жена, 28-летняя Дарья Кокорина (Валитова).

Возможно, в будущем он пойдет по стопам отца: уже сейчас малыш занимается в престижной спортивной школе.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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