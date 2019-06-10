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«Не видел детей с октября»: суд отказал футболисту Павлу Мамаеву во встрече с наследниками

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алана и Павел Мамаевы

Фото: Instagram Аланы Мамаевой
Дети футболиста Павла Мамаева скучают по папе.

В этот понедельник, 10 июня, адвокат Павла Мамаева сообщил, что его подопечный потерпел очередную неудачу. Находящемуся в СИЗО футболисту было отказано во встрече с наследниками.

«Мы просили у суда о свидании Павла с детьми и супругой. Алана получила разрешение, относительно детей мы получили отказ. Их он так и не видел с октября», — передает RT слова Павла Бушманова.

Алана Мамаева пока никак не прокомментировала ситуацию. Не так давно она опубликовала в своем блоге видео, из которого ясно: малыши скучают по папе.

Футболист Павел Мамаев, которого обвиняют в активном участии в двух драках в центре Москвы (с водителем телеведущей Ольги Ушаковой и главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным), находится с друзьями в СИЗО с октября 2018 года. 8 мая спортсмен был осужден на год и пять месяцев.

Очередное заседание состоится 13 июня. Близкие надеются, что суд позволит футболисту вернуться домой в Краснодар.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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