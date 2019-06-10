«Не видел детей с октября»: суд отказал футболисту Павлу Мамаеву во встрече с наследниками

В этот понедельник, 10 июня, адвокат Павла Мамаева сообщил, что его подопечный потерпел очередную неудачу. Находящемуся в СИЗО футболисту было отказано во встрече с наследниками.

«Мы просили у суда о свидании Павла с детьми и супругой. Алана получила разрешение, относительно детей мы получили отказ. Их он так и не видел с октября», — передает RT слова Павла Бушманова.

Алана Мамаева пока никак не прокомментировала ситуацию. Не так давно она опубликовала в своем блоге видео, из которого ясно: малыши скучают по папе.