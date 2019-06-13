Приговор Мамаеву и Кокорину отменен, но футболисты останутся за решеткой

В этот четверг, 13 июня, Мосгорсуд вынес решение по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина. Приговор футболистам отменен, но вынесен новый. Он изменен в части квалификации действий Мамаева и Кокорина, передает РИА «Новости». Однако на свободу футболисты не выйдут.

«Суд постановил: приговор Пресненского суда отменить… Александру Кокорину назначить наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима», — цитирует издание, отмечая, что сроки наказания остальным фигурантам дела также остались без изменений.

Ранее, во время рассмотрения жалобы, Павел Мамаев отказался просить суд о снисхождении.

«Все происходящее — это позор. Я уверен на 1000 процентов, что сегодня ничего не изменится. Это шоу», — сообщил он, предвосхитив развитие событий.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также футболист любительской лиги Александр Протасовицкий попали в СИЗО после участия в двух в центре Москвы. Восьмого мая Пресненский суд города Москвы вынес приговор, согласно которому футболисты должны быть переведены в колонию общего режима, где они проведут еще более полугода, в зависимости от тяжести своих проступков.