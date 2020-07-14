«Спасибо за жизнь и за гены»: Сальма Хайек поздравила красавицу-маму с днем рождения
Отвечая на вопросы о неувядающей красоте, актриса Сальма Хайек частенько упоминает гены. В этот вторник, 14 июля, звезда показала ту, кто их ей подарил.
«С днем рождения мою красавицу-маму. Спасибо тебе за полную любви жизнь и за гены», — написала она.
Диана Хименес Медина — оперная певица испанского происхождения. Согласно информации в открытых источниках, она была замужем за бизнесменом ливанского происхождения Сами Хайек Домингесом. Девочку, которая родилась в этой набожной паре и впоследствии стала известной на весь мир актрисой, назвали производным от мужского имени «Салим» именем — Сальмой. Активное участие в ее жизни также принимала тетя — после того, как выяснилось, что девочка больна дислексией и не может обучаться в католической школе-интернате, куда ее направили родители.
Фото и видео: Instagram/@salmahayek
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!