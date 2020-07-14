«Спасибо за жизнь и за гены»: Сальма Хайек поздравила красавицу-маму с днем рождения

Отвечая на вопросы о неувядающей красоте, актриса Сальма Хайек частенько упоминает гены. В этот вторник, 14 июля, звезда показала ту, кто их ей подарил.

«С днем рождения мою красавицу-маму. Спасибо тебе за полную любви жизнь и за гены», — написала она.