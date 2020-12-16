Собянин дал прогноз по ограничениям из-за COVID-19 в 2021 году
По его словам, в следующем году меры против коронавируса сохранятся, но, вероятно, будут мягче. «В 2021 году, скорее всего, сохранятся ограничения по коронавирусу, хоть и мягкие», — подчеркнул политик.
Собянин считает, что в ближайшие месяцы мировая экономика будет подвержена колебаниям из-за пандемии. Оценивая ситуацию в российской столице, руководитель подчеркнул, что вернуться к привычной жизни без ограничений москвичи смогут только после массовой вакцинации от COVID-19. Как пишет РИА Новости, вакцины «Спутник V» станут доступными для всех горожан уже в ближайшее время. Кроме того, мэр добавил, что в Москве сейчас нет необходимости введения жесткого локдауна и закрытия секторов экономики.
Ранее в столице продлили правила, введенные из-за коронавируса, до 15 января 2021 года. Власти по-прежнему советуют оставаться дома людям старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.
Организации и предприятия Москвы должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% работников. Кроме того, останутся закрытыми досуговые учреждения для детей. 4 декабря в Москве заработала электронная запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса.
Фото: Global Look Press
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