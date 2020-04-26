Собчак заступилась за Тодоренко: «Нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость»
Фото: Instagram Ксении Собчак
Несколько дней назад в Сети разразился громкий скандал. Регина Тодоренко в двух различных интервью резко высказалась о жертвах домашнего насилия, чем спровоцировала волну негативных комментариев в свой адрес.
Более того, редакция глянцевого журнала Glamour приняла решение лишить телеведущую звания «Женщина года». Пока одни знаменитости открыто выражают неприязнь по отношению к Регине и объясняют, в чем была ее ошибка, другие уверены — телеведущая сама сейчас стала жертвой психологического насилия. Ксения Собчак опубликовала в Instagram пост, в котором заступилась за раскритикованную Регину Тодоренко: «С детства не могла терпеть травлю и несправедливость. Ненавидела когда «все на одного». И поэтому считаю своим долгом заступиться за человека, который ошибся, но на которого сейчас развернулась настоящая травля. Регина Тодоренко @reginatodorenko уже сто раз извинилась за свои слова, но этого мало. Ведь вопрос не в словах, не правда ли? А в том, что нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость».
«Я против домашнего насилия, против виктимшейминга и рассуждений в духе «она сама виновата», но я также против «диктатуры толерантности». Когда любое неосторожное или глупое слово становится стартом травли. Все либеральные, феминистские, лгбтшные и прочие ценности ценны до тех пор, пока мы просвещаем, возмущаемся, отстаиваем их, но даем всем право на ошибку и право на извинение. Если права такого нет, то грош цена этим ценностям. Проблема не в том, что какая-то блогерша ляпнула сдуру не то, а в том, что феминизм - это по-прежнему для многих негативное слово, проблема в том, что многие вообще не понимают, что это такое, думая, что это женщины, «которые не бреют подмышки». И вот над этим надо работать, создавая позитивную повестку, а не над тем чтоб уничтожить Регину Тодоренко. У меня все».
Отметим, что ранее звезда «Орла и решки» принесла извинения за неосторожные слова: «Я хочу еще раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как «заслужить насилие». Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться. Да, я оступилась и ошиблась!!!! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности. Теперь моя площадка в Инстаграм станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать! До вчерашнего момента я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия. За эти сутки, получив тысячи историй реальных женщин, я связалась с представителями фондов (Центр «Насилию.нет», Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сёстры», Кризисный Центр для Женщин, «ТынеОдна»), поддерживающих женщин, подвергшихся домашнему насилию, чтобы совместными СИЛАМИ доносить эту проблему до общества, а главное - выработать шаги по её искоренению! Женщине в такой ситуации нужна помощь, а не совет девушки с ОБЛОЖКИ!!! Прошу простить меня, если такое можно простить. 🙏🏻 Благодарю».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Видео: Instagram
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