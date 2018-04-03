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Ченнинг Татум и Дженна Деван-Татум разводятся после 9 лет брака

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Дженна Деван и Ченнинг Татум
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37-летний Ченнинг Татум и его супруга-ровесница Дженна Деван официально объявили о расставании.

Несколько часов назад в микроблогах супругов Татум как гром среди ясного неба появились сообщения о разрыве, написанные самими знаменитостями. Актеры признались, что остаются друзьями, но все-таки решили расстаться как пара.

«Совершенно ничего не изменилось в том, насколько мы любим друг друга, но любовь — это прекрасное приключение, которое в данный момент тянет нас в разные стороны», — написали Ченнинг и Дженна.

Ходят слухи, что и Ченнинг, и Дженна уже давно живут в свободных отношениях и в конце концов поняли, что влюблены в других людей — именно поэтому они и приняли непростое решение о разводе.

Напомним, актеры познакомились на съемочной площадке фильма «Шаг вперед» в 2006 году. Поженились влюбленные через 3 года в Малибу, а в 2013-м у них родилась дочь Эверли.

Фото: Instagram, Global Look Press

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