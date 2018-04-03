Ченнинг Татум и Дженна Деван-Татум разводятся после 9 лет брака

Несколько часов назад в микроблогах супругов Татум как гром среди ясного неба появились сообщения о разрыве, написанные самими знаменитостями. Актеры признались, что остаются друзьями, но все-таки решили расстаться как пара.

«Совершенно ничего не изменилось в том, насколько мы любим друг друга, но любовь — это прекрасное приключение, которое в данный момент тянет нас в разные стороны», — написали Ченнинг и Дженна.