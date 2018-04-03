Ченнинг Татум и Дженна Деван-Татум разводятся после 9 лет брака

Несколько часов назад в микроблогах супругов Татум как гром среди ясного неба появились сообщения о разрыве, написанные самими знаменитостями. Актеры признались, что остаются друзьями, но все-таки решили расстаться как пара.
«Совершенно ничего не изменилось в том, насколько мы любим друг друга, но любовь — это прекрасное приключение, которое в данный момент тянет нас в разные стороны», — написали Ченнинг и Дженна.
Ходят слухи, что и Ченнинг, и Дженна уже давно живут в свободных отношениях и в конце концов поняли, что влюблены в других людей — именно поэтому они и приняли непростое решение о разводе.
Напомним, актеры познакомились на съемочной площадке фильма «Шаг вперед» в 2006 году. Поженились влюбленные через 3 года в Малибу, а в 2013-м у них родилась дочь Эверли.
Фото: Instagram, Global Look Press