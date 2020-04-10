СМИ рассекретили новую девушку Александра Кержакова

Новым членом семьи 37-летнего спортсмена, согласно предположениям поклонников и журналистов, стала продюсер Евгения Ледащева, которая работала с футболистом в 2017 году. Слухи об их романе ходили около года назад, но они ничем не были подкреплены.

Официальных комментариев пока нет.