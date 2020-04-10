СМИ рассекретили новую девушку Александра Кержакова
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Александра Кержакова
Футболист Александр Кержаков показал новый состав своей семьи.
«Очередная фантазия на тему того, как бы выглядела популярная музыкальная обложка прямо сейчас», — написал он под снимком, на котором помимо дочери Дарьи и сына Игоря присутствует загадочная брюнетка.
Новым членом семьи 37-летнего спортсмена, согласно предположениям поклонников и журналистов, стала продюсер Евгения Ледащева, которая работала с футболистом в 2017 году. Слухи об их романе ходили около года назад, но они ничем не были подкреплены.
Официальных комментариев пока нет.
Фото и видео: Instagram
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