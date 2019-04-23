«Состояние непростое»: менеджер певицы МакSим рассказала о ее здоровье и объяснила природу ее синяков

На днях популярная певица МакSим попала в серьезное ДТП. Ее фотографии в гематомах и ушибах опубликовала менеджер Маргарита Соколова в своем блоге.

Сегодня она рассказала о состоянии подопечной: «Пока очень тяжело ей. Естественно, она себя очень плохо чувствует. Не смертельное, конечно, состояние, но непростое. Очень мощный воспалительный процесс от гематом, которые она получила», — цитирует «Пятый канал».

В комментариях к записи, которую оставила Маргарита, многие комментаторы усомнились, что такия синяки можно получить в результате аварии: «Это бред! В ДТП с такими синяками и без переломов.....вы о чем??? Я видела людей после ДТП. Так так там может не быть никаких синяков, а внутри все побито. А тут синяки и на лице и ноги синие...... а переломов нет», «Похоже, что избили, а списали на ДТП», «На избиение больше похоже, а не на аварию. Ни переломов, ни фото разбитого авто. Скорейшего выздоровления».