Вся в гематомах: певица МакSим попала в серьезное ДТП

Певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, когда собиралась вылетать в Москву. В столице у нее должны были начаться съемки клипа на песню «Абонент недоступен».

«Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото, чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем, а также ответить на все вопросы по поводу участия МакSим в ближайших запланированных мероприятиях и концертах. На днях , моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на съемки клипа «Абонент не доступен», - рассказала Маргарита Соколова в своем Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

На фото, которые опубликовала Маргарита Соколова, видно, что певица вся в синяках. На ней буквально нет живого места. Гематомы везде: на лице, ногах, руках.