Вся в гематомах: певица МакSим попала в серьезное ДТП

Певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, когда собиралась вылетать в Москву. В столице у нее должны были начаться съемки клипа на песню «Абонент недоступен».
«Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото, чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем, а также ответить на все вопросы по поводу участия МакSим в ближайших запланированных мероприятиях и концертах. На днях , моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на съемки клипа «Абонент не доступен», - рассказала Маргарита Соколова в своем Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
На фото, которые опубликовала Маргарита Соколова, видно, что певица вся в синяках. На ней буквально нет живого места. Гематомы везде: на лице, ногах, руках.
Дорогие друзья и коллеги! Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото , чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем, а также ответить на все вопросы по поводу участия МакSим в ближайших запланированных мероприятиях и концертах. На днях , моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на сьемки клипа «Абонент не доступен». Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи - спасибо им огромное! Я прошу вас с пониманием отнестись к нашей ситуации и пожелать Марине скорейшего выздоровления. Ваша поддержка и любовь очень важны и мы это ценим как никогда. Мы надеялись на более быстрое востановление,но по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации. Запланированные концерты мы перенесём на конец мая, июнь и обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить. Сейчас я не могу избавиться от мысли, что я сама лично написала вам ранее, что клип будет на реальных событиях и что такого не было ещё ни у кого - тогда мы ждали Марину рано утром на съёмочной площадке и я представить не могла, как все обернется. P.S. Я открыта для комментариев для СМИ и по возможности буду держать вас в курсе происходящего.
Соколова также отметила, что сейчас самое страшное позади: «Мариной занимаются лучшие врачи. Я прошу вас с пониманием отнестись к нашей ситуации и пожелать Марине скорейшего выздоровления».
Ближайший месяц 35-летняя Марина Максимова будет проходить реабилитацию. Запланированные концерты пройдут в конце мая, в июне ее гастроли будут проходить по графику.
Напомним, МакSим прославилась в 2006 году после выхода альбома «Трудный возраст». С того времени она не раз становилась певицей года и получила множество престижных премий: Russian Music Awards, «Звуковая дорожка» и другие.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram