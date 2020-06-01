Шоу «Голос» и «Голос 60+» приглашают на кастинги

Ровно через месяц, 1 июля, на Первом канале стартуют кастинги новых сезонов проектов «Голос» и «Голос 60+». А пока на чайте канала идет прием анкет — у всех, кто мечтает подняться на знаменитую сцену «Голоса» и влюбить в себя телезрителей, есть шанс успеть заявить о себе!

Приемная комиссия пригласит в телецентр «Останкино» самых ярких претендентов из числа тех, кто подал заявки. Кастинги пройдут с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, актуальных на тот момент. Вокалисты, успешно преодолевшие стадию кастингов, будут допущены к участию в «Слепых прослушиваниях».

Даты съемок и состав наставников новых сезонов проектов «Голос» и «Голос 60+» будут объявлены позже.

Подробнее о регистрации и способах подачи заявки можно прочитать здесь.