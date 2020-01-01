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Выбор сделан: участник из команды Меладзе стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

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Аскер Бербеков победил в шоу "Голос-8"

Фото: Instagram Аскера Бербекова

Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе стал победителем восьмого сезона популярного вокального телепроекта.

В первый день нового, 2020 года в прямом эфире Первого канала состоялся финал восьмого сезона вокального проекта «Голос». Напомним, впервые в финальной схватке на сцене шоу встретились только мужчины — Арсен Мукенди из команды Валерия Сюткина, Ив Набиев из команды Полины Гагариной, Антон Токарев из команды Сергея Шнурова и Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе.

По правилам проекта судьбу финалистов решали зрители. Во избежание неприятных ситуаций руководство Первого канала изменило правила голосования. Теперь за понравившегося участника можно проголосовать только один раз на каждом этапе финала, таким образом, с одного номера система примет не более трех смс. Звонки отменены, а в ответ на смс с номером участника теперь приходит смс с просьбой подтвердить действие.

В первом этапе финала участники исполнили дуэты со своими наставниками. Валерий Миладович и Арсен Мукенди вышли на сцену в шубах Деда Мороза и исполнили «Семь тысяч над Землей». Эстафету приняли Полина Гагарина и Ив Набиев с песней «Смотри». Сергей Шнуров и Антон Токарев сообщили всем, что в Новый год они ворвались с настроением «Супер Гуд». На сцену также вышли выбывшие из конкурса «шнуровцы», а Антон от имени всей команды принес Полине извинения «за все» и вручил роскошный букет из роз.

Дуэтные выступления завершали Константин Меладзе и Аскер Бербеков с песней «Как ты красива сегодня».

Далее финалисты выступали сольно. Арсен зажег на сцене с песней из репертуара Леонида Агутина «Парень чернокожий», а Ив исполнил хит Светланы Лободы «Суперзвезда» в костюме сотрудника МЧС, который эффектно снял с себя в середине песни.

Антон Токарев уверен, что надо «Жить в кайф», как утверждает автор песни Макс Корж. А Аскер Бербеков в присущей ему манере исполнил Can’t Help Falling In Love из репертуара Элвиса Пресли. По результатам первого этапа дальнейшую борьбу в финале продолжили Аскер Бербеков, Антон Токарев и Ив Набиев.

На третьем этапе финала оставшиеся участники представили еще по одной песне в сольном исполнении. Ив Набиев эпатировал неожиданным прочтением хита Гарика Сукачева «Моя бабушка курит трубку», а в финале своего выступления устроил на сцене жаркие танцы с наставницей.

Антон Токарев обратился к репертуару Эда Ширана и спел Castle on the Hill. Во время выступления своего ученика Сергей Шнуров не смог усидеть на месте, снял пиджак и пустился в пляс возле своего кресла.

Заключением этого этапа стала композиция Виктора Резникова «Карточный домик» в исполнении Аскера Бербеков, после которого закончилось участие в шоу для Ива Набиева — финалист из команды Полины Гагариной получил наименьшее количество зрительских голосов по итогам второго сольного выступления.

Лучшим наставником сезона стал Сергей Шнуров, стабильно получавший наибольшее количество голосов телезрителей на протяжении всего проекта.

Победителем восьмого сезона вокального телепроекта «Голос» стал Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе, получивший 66,1% голосов телезрителей. Лучший голос страны получил традиционную статуэтку от Первого канала и призы от спонсоров проекта – один миллион рублей и поездку в Турцию.

А вы следили за восьмым сезоном шоу «Голос»?

Фото: Instagram, кадры из эфира

Видео: YouTube/Голос/The Voice Russia

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