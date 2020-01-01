Выбор сделан: участник из команды Меладзе стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

В первый день нового, 2020 года в прямом эфире Первого канала состоялся финал восьмого сезона вокального проекта «Голос». Напомним, впервые в финальной схватке на сцене шоу встретились только мужчины — Арсен Мукенди из команды Валерия Сюткина, Ив Набиев из команды Полины Гагариной, Антон Токарев из команды Сергея Шнурова и Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе.

По правилам проекта судьбу финалистов решали зрители. Во избежание неприятных ситуаций руководство Первого канала изменило правила голосования. Теперь за понравившегося участника можно проголосовать только один раз на каждом этапе финала, таким образом, с одного номера система примет не более трех смс. Звонки отменены, а в ответ на смс с номером участника теперь приходит смс с просьбой подтвердить действие.

В первом этапе финала участники исполнили дуэты со своими наставниками. Валерий Миладович и Арсен Мукенди вышли на сцену в шубах Деда Мороза и исполнили «Семь тысяч над Землей». Эстафету приняли Полина Гагарина и Ив Набиев с песней «Смотри». Сергей Шнуров и Антон Токарев сообщили всем, что в Новый год они ворвались с настроением «Супер Гуд». На сцену также вышли выбывшие из конкурса «шнуровцы», а Антон от имени всей команды принес Полине извинения «за все» и вручил роскошный букет из роз.