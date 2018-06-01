Шах и мат: Мария Шукшина публично поставила «обманутую невестку» на место

Конфликт, который пытается разжечь «обманутая невеста» сына Марии Шукшиной, эпатажная уроженка Барнаула Фрейя (Анастасия) Зильбер, вынудил известную актрису написать открытое письмо. «Ох, как же не хочется использовать свою личную и ЕДИНСТВЕННУЮ страницу для обращения к Фрейе З., но другого способа, видимо, нет», — посетовала наследница легендарной фамилии перед тем, как опубликовать его.

«Фрейя, если Вы действительно хотите решить для себя волнующий Вас вопрос, пожалуйста, не игнорируйте звонки адвоката, представляющего интересы моего сына Макара. Вот уже неделю Вы и Ваш адвокат не можете или не хотите связаться с ним, не можете или не желаете дать своего согласия и определиться с местом и временем проведения генетического исследования (ДНК). Это наводит на мысль, что не так уж и сильно Вы хотите проведения этой генетической экспертизы, о которой Вы и Ваш адвокат так горячо рассказываете и так активно настаиваете с экрана телевизора... Адвокат Макара предложил Вам на выбор 5 (пять), как государственных, федеральных, так и коммерческих, медицинских лицензированых организаций, где проводят соответствующие исследования и экспертизы. До настоящего времени ответа с Вашей стороны не последовало. Примите уже наконец решение, если это действительно необходимо именно Вам», — обратилась она к обидчице, сопроводив свои слова видеороликом, в котором рассказала о своих главных ценностях.