Сын Марии Шукшиной, Макар Касаткин, бросил беременную Фрейю Зильбер.

Сегодня гостьей ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» стала уроженка Барнаула Фрейя Зильбер. Беременная невеста сына Марии Шукшиной, Макара Касаткина, утверждает, что ее возлюбленный пропал и нарочно не берет трубку, из-за чего она даже не может сообщить ему, что ждет мальчика. Узнав о ее беде, Андрей Малахов выступил с предложением придать огласке ее историю.

В попытке разыскать жениха Фрейи редакция обратилась к его родственникам. «Он куда-то исчез. Я ему звонила, он не отвечает. Его невозможно найти. Думаю, он сам появится. Он как пропадает куда-то, так и появляется откуда-то… Потом еще выяснится, что это не его ребенок. Ну что это за девушка? Мне его жалко. Думаю, его обманули. Это очень грустная и неприятная история. Мария Васильевна вроде ей сказала: "Рожай"», — сообщила редакторам программы Зоя Касаткина, бабушка незадачливого папаши.

Его отец также склоняется этой версии. «Мне кажется, девушка, если она забеременела, хочет родить, прописать ребенка в квартире и все. Наверное, там за ней стоит компания, которая говорит: "Давай возьмем этого дурака в оборот, сейчас ты родишь, пропишешь туда и все, и есть квартира на Таганке". Ее подложили барнаульские вместе с московскими. Я пытаюсь это выяснить… Благо, квартира на мать, и он не может ее прописать», — цитирует «СтарХит» Алексея Касаткина.