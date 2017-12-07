Андрей Малахов пришел на помощь беременной невесте сына Марии Шукшиной
Сегодня гостьей ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» стала уроженка Барнаула Фрейя Зильбер. Беременная невеста сына Марии Шукшиной, Макара Касаткина, утверждает, что ее возлюбленный пропал и нарочно не берет трубку, из-за чего она даже не может сообщить ему, что ждет мальчика. Узнав о ее беде, Андрей Малахов выступил с предложением придать огласке ее историю.
В попытке разыскать жениха Фрейи редакция обратилась к его родственникам. «Он куда-то исчез. Я ему звонила, он не отвечает. Его невозможно найти. Думаю, он сам появится. Он как пропадает куда-то, так и появляется откуда-то… Потом еще выяснится, что это не его ребенок. Ну что это за девушка? Мне его жалко. Думаю, его обманули. Это очень грустная и неприятная история. Мария Васильевна вроде ей сказала: "Рожай"», — сообщила редакторам программы Зоя Касаткина, бабушка незадачливого папаши.
Его отец также склоняется этой версии. «Мне кажется, девушка, если она забеременела, хочет родить, прописать ребенка в квартире и все. Наверное, там за ней стоит компания, которая говорит: "Давай возьмем этого дурака в оборот, сейчас ты родишь, пропишешь туда и все, и есть квартира на Таганке". Ее подложили барнаульские вместе с московскими. Я пытаюсь это выяснить… Благо, квартира на мать, и он не может ее прописать», — цитирует «СтарХит» Алексея Касаткина.
«Сегодня вышел второй выпуск "Прямого эфира" и я хочу сказать пару слов. Но прежде всего говорю СПАСИБО ведущему Андрею Малахову за саму эту программу! За организацию выпусков, помощь во всем, да и вообще за все хорошее СПАСИБО чудесному редактору Валери Ветер», — написала она после эфира в своем блоге.
«Чего я хочу? Нет-нет, совсем не того, что сказали на эфире — квартиры в центре и миллионы. Просто я хочу ПО-МО-ЩИ, которую, кстати, пускай и не своими словами, но обещала мне мать Макара и в свое время он сам. Нет, не общения с ним, мне не о чем с ним говорить, тем более такого «отца» ребенку я не желаю. Надеюсь, что он соизволит сделать тест ДНК. Так что помощь на СОВМЕСТНОГО ребенка — это все, что мне надо от той стороны и не надо додумывать, что я хочу что-то у бедного Макарки отобрать», — пояснила беременная женщина.
Попавшую в беду Зильбер приютила подруга: в квартиру, где они жили с избранником, беременная женщина попасть не может. Зимняя одежда тоже осталась там. Соседи же говорят, что там больше никто не живет. Предположительно, Макар покинул страну.
Ранее, обращаясь на ТВ, Фрейя обвиняла возлюбленного в домашнем насилии и распространении запрещенных веществ.
Фото: instagram