Нежеланная невестка подарила внука Марии Шукшиной

В начале декабря прошлого года зрители проекта «Андрей Малахов. Прямой эфир» узнали о беременной невестке актрисы Марии Шукшиной, которую бросил ее сын Макар Касаткин. Эпатажной Фрейе (Анастасии) Зильбер, уроженке Барнаула, сочувствовали, ее ругали. Сегодня стало известно, что она родила.
Молодая женщина стала мамой в одной из московских клиник. Пол ребенка известен — у Марии Шукшиной родился внук. Молодая мама пока не сообщила его вес и рост.
Фрейя решила сохранить ребенка несмотря на то, что ее жених пропал и перестал отвечать на звонки, а в сентябре ей приходилось обращаться в правоохранительные органы с заявлением о жестокости в семье.
Известно, что сама Мария Шукшина одобрительно относилась к беременности бывшей возлюбленной сына. Она предпочитала игнорировать скандал.
У Зильбер есть дочь, которую она родила в 14 лет. Воспитание малышки взяли на себя родители юной мамы.
У Марии Шукшиной тоже есть внук Вячеслав, от дочери Анны, он родился около трех лет назад.
Фото: instagram