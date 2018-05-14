Нежеланная невестка подарила внука Марии Шукшиной

В начале декабря прошлого года зрители проекта «Андрей Малахов. Прямой эфир» узнали о беременной невестке актрисы Марии Шукшиной, которую бросил ее сын Макар Касаткин. Эпатажной Фрейе (Анастасии) Зильбер, уроженке Барнаула, сочувствовали, ее ругали. Сегодня стало известно, что она родила.

Молодая женщина стала мамой в одной из московских клиник. Пол ребенка известен — у Марии Шукшиной родился внук. Молодая мама пока не сообщила его вес и рост.

Фрейя решила сохранить ребенка несмотря на то, что ее жених пропал и перестал отвечать на звонки, а в сентябре ей приходилось обращаться в правоохранительные органы с заявлением о жестокости в семье.

Известно, что сама Мария Шукшина одобрительно относилась к беременности бывшей возлюбленной сына. Она предпочитала игнорировать скандал.