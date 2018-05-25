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Сергей и Матильда Шнуровы разводятся после восьми лет брака

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Фото из Instagram Матильды Шнуровой
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45-летний Сергей Шнуров объявил о разводе с женой.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо», — написал музыкант в блоге.

Сергей и Матильда Шнуровы были вместе около десяти лет, но обзаводиться детьми не спешили. «Мы оба не очень горим к этому. Я не испытываю к этому отвращения, но к этому нет стремления», — объясняла возлюбленная музыканта.

Пара пережила серьезный кризис, после которого им все-таки удалось помириться. «Он пил и был в раздрае полном. В какой-то момент наши отношения скатались в абсолютную ругань. После гастролей он мог прийти с каким-то очередным корешем, с бухлом, я била бутылки, он мог хлопнуть дверью и уйти куда-то. В итоге он встретил девушку, которая делала ему концерты в Германии, у них завязались какие-то отношения, я о романе не знала как идиотка», — рассказывала супруга Шнурова на страницах книги Максима Смеляка «Ленинград. Невероятная и правдивая история группы». После громкого расставания жена все-таки простила мужа.

Год назад в беседе с Ксений Собчак Сергей говорил, что допускает, что партнерше может быть некомфортно с ним: «Я как муж и партнер — не очень мягкий тип. Наверняка Матильде не хватает так называемой романтики, но я не могу дать того, чего у меня нет».

Однако пара продолжала демонстрировать пылкие чувства. Поклонники считали их союз идеальным.

А вам нравилась эта пара?

Фото: instagram

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