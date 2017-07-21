Мы выяснили, кто же они, музы отечественных исполнителей, для которых все — и рассветы, и закаты, и серенады, и зарплаты.

Инна Михайлова

Пока миллионы женщин сходят с ума по Стасу Михайлову, сам он посвящает всего себя супруге Инне. Жена десятикратного лауреата премии «Шансон года» любимому мужчине соответствует — держит себя в форме, предпочитает платья с глубокими декольте, золото, блеск и старательно завивает блондинистые локоны. Матильда Шнурова

Жена фронтмена группировки «Ленинград» Сергея Шнурова на стразы не разменивается. Стильная девушка Матильда Шнурова подчеркивает свою сексуальность более изощренными и менее очевидными способами. Правда, может и прибегнуть к старым добрым методам — например, показать грудь на сцене перед 45-тысячной толпой прямо на концерте, посвященном двадцатилетию «Ленинграда». Сам Сергей Шнуров утверждает, что Матильда покорила его схожестью с девушкой, изображенной на картине Михаила Врубеля «Царевна-Лебедь», которая нравится ему еще с детства. Анна Лепс

Супруга еще одного интересного мужчины отечественной эстрады с непростым характером и бурным прошлым Григория Лепса Анна сумела навести дома порядок и уют и усмирить необузданный океан страстей исполнителя хитов про рюмку водки на столе и побег в Лондон. Бывшая танцовщица балета Лаймы Вайкуле, эта хрупкая и стильная блондинка с идеальной осанкой руководит семейным ювелирным бизнесом и, судя по словам самого певца, не перестает восхищать его изо дня в день. Марина Газманова

Жена Олега Газманова — настоящая провокаторша. Марина не только откровенно рассказывает о бурных ссорах и не менее бурных примирениях с супругом, но и публикует в Instagram довольно откровенные фотографии, на которых демонстрирует мускулы певца и свои формы в бикини. Мария Григорьева-Апполонова

Звание королевы бикини однако отдаем жене солиста «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова. Маша любит подчеркивающие ее выдающиеся во всех смыслах формы наряды, откровенные фотосессии и фото в бикини. А уж как все это любят полмиллиона подписчиков Марии Григорьевой-Апполоновой в Instagram, остается только догадываться. Марина Коташенко

Жена известного ценителя вокального таланта, безупречного слуха и женской красоты Александра Градского Марина — девушка скромная. Так что никаких откровенных нарядов и фотографий в бикини в социальных сетях, отстутствие которых, впрочем, не делает эту длинноногую блондинку с пронзительным взглядом и осиной талией менее сексуальной. Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева стала скромницей лет пять назад — после ухода из группы «ВИА Гра». Джанабаева начала сольную карьеру, получила диплом психолога и вышла замуж за Валерия Меладзе. И хотя экстремально откровенные наряды и остросексуальные клипы и выступления для Альбины сейчас в прошлом, она по-прежнему остается одной из самых соблазнительных женщин отечественного шоу-бизнеса. Юлия Костюшкина