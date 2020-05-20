«Сделаю все, чтобы ты была счастлива»: Пресняков нежно поздравил Подольскую и показал трогательное фото с ней

В среду, 20 мая, популярная певица Наталья Подольская празднует день своего рождения. В честь этого события ее супруг, Владимир Пресняков-младший, опубликовал нежное фото с ней.

«ЛЮБОВЬ МОЯ!!! Я сделаю ВСЕ, Чтобы ТЫ Каждый божий день была Счастлива! С днем рождения ТУСЕНЬКА», — написал он.