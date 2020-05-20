«Сделаю все, чтобы ты была счастлива»: Пресняков нежно поздравил Подольскую и показал трогательное фото с ней
52-летний Владимир Пресняков поздравил жену с 38-летием.
В среду, 20 мая, популярная певица Наталья Подольская празднует день своего рождения. В честь этого события ее супруг, Владимир Пресняков-младший, опубликовал нежное фото с ней.
«ЛЮБОВЬ МОЯ!!! Я сделаю ВСЕ, Чтобы ТЫ Каждый божий день была Счастлива! С днем рождения ТУСЕНЬКА», — написал он.
Владимир и Наталья вместе уже 15 лет, воспитывают сына. Но чувства в этой паре не остыли. «Люблю бесконечно и безнадежно. Ты мое сердце, кожа и кости! Я и не помню себя без тебя», — обращалась певица к мужу в день его рождения.
Историю любви артистов, брак которых для многих является примером для подражания, читайте здесь.
Фото и видео: Instagram
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