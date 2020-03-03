Самая красивая стюардесса России выходит замуж за сидящего в СИЗО отца своего ребенка

История любви самой красивой стюардессы Валентины Григорьевой и самого сексуального политика Михаила Абызова удивила Сеть. Сейчас, спустя два года, оказалось, что эта история и о верности. Не так давно Михаил попал в СИЗО. Вместо того, чтобы отвернуться от него, Валентина скренне поддерживает возлюбленного, и даже согласилась выйти за него замуж в это не самое радужное время, сообщает РБК. Невеста политика подтвердила эти сообщения.

«Михаил сделал мне предложение, я его приняла, и сегодня мы подали заявление в ЗАГС. Я счастлива, что выхожу замуж за любимого человека. Верю, что этот шаг, безусловно, добавит и Михаилу сил и уверенности в текущей ситуации», — объяснила она.

В октябре 2018 года у пары родился сын.