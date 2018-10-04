Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику

«Самая красивая стюардесса и самый сексуальный политик» — так называют 28-летнюю Валентину Григорьеву и 45-летнего Михаила Абызова. На днях они стали родителями. Ушедшая в декретный отпуск сестра модели Victoria's Secret родила сына в элитном подмосковном госпитале «Лапино», где стоимость контракта составляет около миллиона рублей.

Бывший министр, состояние которого составляет 600 миллионов долларов, присутствовал на родах и лично перерезал пуповину, передает канал Super. Об этом сообщила сама Валентина в комментарии к новости.