История любви самого сексуального политика России и самой красивой стюардессы впечатлила СМИ

45-летнего Михаила Абызова называют самым сексуальным политиком России. 28-летнюю Валентину Григорьеву — самой красивой стюардессой. У мужчины в активе — 600 миллионов долларов и 162-е место в Forbes. У девушки — более 25 тысяч подписчиков в Instagram и старшая сестра — модель Victoria's Secret.

Отошедший от государственных дел политик свое время посвящает своей возлюбленной и благотворительности, передает Super. Валентина — не бросает должность бортпроводницы в бизнес-классе ведущей российской авиакомпании.

Встретились влюбленные вовсе не в самолете. Михаил случайно увидел фото стюардессы в Сети, найти номер ее телефона не составило труда.