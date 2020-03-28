Россия полностью закрывает границы из-за коронавируса

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил с 30 марта полностью ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты пропуска через границу России. Данная мера необходима для того, чтобы снизить распространение коронавируса на территории РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ. Несколько дней назад было объявлено о закрытии воздушных границ.

За последние сутки в России зафиксировано 228 случаев заболевания коронавирусом. В Москве, Санкт-Петербурге и Оренбурге скончались трое пациентов с подтвержденным Covid-19. С субботы, 28 марта, стартовала «нерабочая» неделя, объявленная президентом России Владимиром Путиным, в телеобращении к гражданам страны. Глава государства настоятельно рекомендует россиянам самоизолироваться, чтобы максимально обезопасить себя и своих близких.