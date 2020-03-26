Россия закрыла воздушные границы из-за коронавируса

С 27 марта 2020 все авиакомпании прекращают совершение рейсов: Россия закрыла авиаграницы из-за коронавируса. Исключение составляют только рейсы, которыми возвращают россиян на родину, сообщает РБК.

Такие меры применяют, чтобы минимизировать скорость распространения коронавируса по стране.

Теперь у всех прибывших из-за границы будут брать анализы на коронавирус сразу в аэропорту. Вернувшиеся граждане получат официальное постановление о необходимости провести 14 дней в самоизоляции.

Ранее количество рейсов уже сокращали: самолеты летали из российской столицы в крупные города других государств. Мэр Москвы Сергей Собянин отчитывался Владимиру Путину о том, что за последние две недели в Москву прилетел миллион человек.