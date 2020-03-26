Россия закрыла воздушные границы из-за коронавируса
С 27 марта 2020 все авиакомпании прекращают совершение рейсов: Россия закрыла авиаграницы из-за коронавируса. Исключение составляют только рейсы, которыми возвращают россиян на родину, сообщает РБК.
Такие меры применяют, чтобы минимизировать скорость распространения коронавируса по стране.
Теперь у всех прибывших из-за границы будут брать анализы на коронавирус сразу в аэропорту. Вернувшиеся граждане получат официальное постановление о необходимости провести 14 дней в самоизоляции.
Ранее количество рейсов уже сокращали: самолеты летали из российской столицы в крупные города других государств. Мэр Москвы Сергей Собянин отчитывался Владимиру Путину о том, что за последние две недели в Москву прилетел миллион человек.
Фото: Alexander Rekun/ Global Look press
25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и рассказал о предупредительных мерах в борьбе с коронавирусом. Глава государства объявил следующую неделю нерабочей. Кроме того, в Москве закрываются все торговые центры, магазины (кроме продуктовых и с товарами первой необходимости), бани и другие общественные места.
По данным на 26 марта, в России коронавирус подтвердили у 840 пациентов, из них за сутки новых — 182.
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Фото: Komsomolskaya Pravda, Alexander Rekun/ Global Look press
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