Регина Тодоренко — о возвращении в шоу «Орел и решка»: «Было сложно уехать от любимых мужчин так надолго»

«Вернулась, Регина Петровна вернулась в "Орел и Решка". Ребята, последние пару месяцев вы все стали свидетелями моих сентиментальных постов о разлуке с мужем и сыном. Да, да, это я страдала в самолете на взлете и посадке, отправляясь в очередное путешествие, потому что молодой маме ооооочень сложно уехать от двух любимых мужчин так надолго. Но мы справились!!! И сейчас я счастлива, что моим парням удается проводить время вместе и без мамы; а у меня наконец-то появилась возможность, благодаря приглашению Николая Борисовича Картозия, увидеть красоты страны, по которой я так и не успела попутешествовать - 107ая страна - done. Теперь мои приключения стали более захватывающими и трогательными - реву везде», - рассказала она.