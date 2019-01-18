Развод Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу не отменен: назначена дата нового слушания

24 декабря минувшего года назначенное слушание дела о разводе популярной певицы Ани Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу было отменено. Запись исчезла из реестра Шевченковского суда города Киева, а поклонники выдохнули, решив, что красивая пара передумала разводиться и лишать семилетнюю Софию одного из родителей. Совместный отдых Мурата с девочками в Майами подкрепил их уверенность.

Сегодня стало известно, что развод не был отменен: супруги назначили новую дату. Слушание дела состоится 31 января в 11:00 по местному времени, передает журнал «7Дней».