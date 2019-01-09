«Моя бесконечная любовь»: муж прилетел к Ани Лорак и их дочке в Майами

В конце декабря прошлого года Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу должны были обсудить свой развод с адвокатами, однако на одно из решающих заседаний оба супруга не явились, а из реестра судебных решений пропало заявление певицы. Тогда в Сети поползли слухи о воссоединении Ани с мужем — возможно, она все же простила ему измену, случившуюся еще летом.

А на днях Мурат подлил масла в огонь слухов о примирении с Ани: он прилетел в Майами, где сейчас отдыхает певица, чтобы побыть с ней и их общей дочерью Софией. «Моя бесконечная любовь», — так подписал мужчина несколько трогательных снимков с девочкой, которая, судя по всему, души не чает в папе.