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Ани Лорак передумала разводиться с изменившим ей мужем?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

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Из реестра судебных решений пропало заявление певицы на развод.

Совсем недавно стало известно, что 40-летняя Ани Лорак все-таки приняла решение развестись с Муратом Налчаджиоглу. Заседание суда было назначено на конец декабря, но накануне его заявление Ани, по сообщениям украинских СМИ, исчезло с официального портала ведомства в Киеве. Юристы считают, что это может означать, что Лорак и ее супруг передумали разводиться.

«Постановление о суде могло пропасть из реестра, если они забрали заявление или же сообщили о том, что подписали мировую. Скорее всего, было так: Ани и Мурат прислали вместо себя адвокатов, которые сообщили суду, что они не разводятся. Если бы они просто не пришли на заседание, то оно должно быть перенесено», — цитирует эксперта портал Obozrevatel.com.

Поговаривают, что Ани решила пока приостановить бракоразводный процесс из-за страха потерять дочь — якобы Мурат пригрозил ей этим, если певица все-таки решится сделать его холостяком. Но ни сама звезда, ни ее пока еще муж прямо не комментируют свою личную жизнь, оставляя поклонникам и журналистам простор для всевозможных домыслов.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

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