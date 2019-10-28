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Представители Максима Фадеева опровергли данные о пережитом им сердечном приступе: «С ним все хорошо»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Фадеев

Фото: Instagram

Сообщалось, что артисту стала плохо из-за нервного истощения.

Утром 28 октября СМИ сообщили, что 51-летний максим Фадеев пережил сердечный приступ. Телеграм-канал издания Super рассказал, что прибывшие в загородный дом Фадеева медики диагностировали предынфарктное состояние, причиной которого могло стать нервное истощение. Он госпитализации певец и продюсер отказался и, якобы, проходит лечение дома.

Однако представители Максима Фадеева опровергли эти сведения в разговоре с телеграм-каналом «Подъем». Они заявили, что все сведения «абсолютная ерунда и с ним все хорошо».

Ни для кого не секрет, что в мире шоу-бизнеса отрицание болезни или несчастных случаев со звездными личностями – дело привычное. Так, родные Анастасии Заворотнюк, которая проходит тяжелое лечение от опухоли мозга до последнего не комментировали состояние ее здоровья. А директор «прекрасной няни» с завидной регулярностью отрицал вообще наличие у нее страшного диагноза.

Как бы там ни было, Passion.ru желает Максиму Фадеева здоровья. Напомним, что в последнее время имя продюсера связано со скандалами: сначала Елена Темникова обвинила его в любовной связи с Ольгой Серябкиной, после, громко хлопнув дверью, от него ушла Наргиз Закирова. После разрыва контракта с подопечной, Максим Фадеев заявил в Instagram, что только сейчас понял, что нужно сбрасывать с себя ненужную ношу.

Фото и видео: Instagram

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