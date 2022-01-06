Кинокомпания Disney за 2021 год заработала $2,9 млрд

Disney является одним из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире, именно поэтому тот факт, что прибыль фильмов именно этой компании принесла ее владельцам первое место в рейтинге. Кассовый сбор за фильмы в 2021 году составил $2,9 млрд.

Следующую строчку в рейтинге заняла компания Sony, сборы которого составили $2,43 млрд. А наибольшую кассу удалось собрать фильму «Человек-паук: Нет пути домой». Он принес корпорации $1,4 млрд — это составило более половины от общей прибыли.

На третьем и четвертом месте поочередно компании Universal и Warner Bros.

Несмотря на успех в прокате у компании Disney год пришелся несладкий. Скарлетт Йоханссон отсудила у компании $40 млн из-за невыплаченных гонораров за съемки в фильме «Черная вдова». Также у компании был конфликт и с другой актрисой. Вслед за Йоханссон в суд на Disney подала Эмма Стоун. Она устроила разбирательства из-за фильма «Круэлла.»