Звезда «Круэллы» Эмма Стоун намерена подать в суд на Disney вслед за Скарлетт Йоханссон

32-летнюю американскую актрису Эмму Стоун беспокоит то, что ее последний фильм с ее участием вышел на большие экраны одновременно с показом на стриминговом сервисе Disney+.

Это может существенно снизить посещаемость кинотеатров, а соответственно, и заработка звезды «Круэллы».