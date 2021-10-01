Противостояние Скарлетт Йоханссон и Disney: во сколько обошлась мировая с актрисой

Скарлетт Йоханссон сумела договориться с Disney и решить вопрос с гонорарами за фильм «Черная вдова». Как сообщили СМИ, конфликтующие стороны смогли прийти к мирному соглашению. Об этом сообщает Deadline.

Детали сделки остаются неизвестными, однако, по источникам издания, компания выплатила актрисе $40 млн.

«Я счастлива, что мы смогли решить разногласия с Disney, а также невероятно горжусь нашей многолетней совместной работой. Я бесконечно наслаждалась творческими взаимоотношениями с командой. Надеюсь на продолжение нашего сотрудничества в будущем».