Противостояние Скарлетт Йоханссон и Disney: во сколько обошлась мировая с актрисой
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Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency
Скарлетт Йоханссон сумела договориться с Disney и решить вопрос с гонорарами за фильм «Черная вдова». Как сообщили СМИ, конфликтующие стороны смогли прийти к мирному соглашению. Об этом сообщает Deadline.
Детали сделки остаются неизвестными, однако, по источникам издания, компания выплатила актрисе $40 млн.
«Я счастлива, что мы смогли решить разногласия с Disney, а также невероятно горжусь нашей многолетней совместной работой. Я бесконечно наслаждалась творческими взаимоотношениями с командой. Надеюсь на продолжение нашего сотрудничества в будущем».
«Я очень рад, что мы смогли прийти к взаимному соглашению со Скарлетт Йоханссон относительно ”Черной вдовы". Мы ценим ее вклад в кинематографическую вселенную Marvel и с нетерпением ожидаем совместной работы над рядом предстоящих проектов, включая диснеевскую ”Башню ужаса"», — заявил председатель Disney Studios Алан Бергман. Его слова цитирует американский телеканал CNBC.
Фото: Global Look press