Победитель третьего сезона шоу «Последний герой» рассказал, как потратит выигрыш

В субботу, 1 мая, стало известно имя победителя третьего сезона шоу «Последний герой» на канале ТВ-3. На приз претендовали четверо сильнейших — Александра Маслакова, Елена Барткова, Роман Никкель и Денис Шведов. Первой выбыла Александра, далее соревнование покинул Денис. Итогом финального соперничества Елены и Романа стала победа последнего. 33-летний тракторист из Оренбурга выиграл 5 миллионов рублей.

Роман Никкель воспитывает пятерых сыновей. Первые три ребенка родились в его первом браке. Четвертый сын появился на свет во втором супружестве, пятый - ребенок избранницы Романа от предыдущих отношений. Нынешняя супруга трогательно поддерживала мужа на протяжении всего сезона, и теперь он готовится воплотить мечту своей большой семьи, построив для всех дом.

До того дня мужчина не мог позволить себе приступить к реализации мечты - его зарплата составляет всего 30 тысяч рублей.