Участник «Последнего героя» объяснил, почему отверг ухаживания модели

Как пишет издание, Денис напомнил, что женат на Александре Розовской. «Если сам не захочу, то ко мне сложно подойти с разговорами» - уточнил он. При этом молодой человек добавил, что ему приятно внимание симпатичной женщины.

Шведов считает, что атмосфера на острове и съемки не дают думать о романтических отношениях. Главное, на чем он сосредоточен, - выживание. Модель призналась журналистам, что не знала о семейном статусе актера. «Открыто выразила свою симпатию, а он оказался несвободен. Сейчас думаю: «Ой, глупая!», - сказала она. Ранее Шведов продемонстрировал, как похудел во время съемок передачи. По его словам, он «усох и нашел новых друзей».

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