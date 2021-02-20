Участник «Последнего героя» объяснил, почему отверг ухаживания модели
Фото: instagram.com/shvedoff_den
По его словам, он не ищет отношений, поскольку состоит в браке. Маслакова из племени «Новичков» ночевала на острове соперников по шоу. Она пыталась понравиться Шведову во время ужина у костра. При этом артист помог ей согреться, отдав большую футболку. Далее он никак на Александру не реагировал.
Как пишет издание, Денис напомнил, что женат на Александре Розовской. «Если сам не захочу, то ко мне сложно подойти с разговорами» - уточнил он. При этом молодой человек добавил, что ему приятно внимание симпатичной женщины.
Шведов считает, что атмосфера на острове и съемки не дают думать о романтических отношениях. Главное, на чем он сосредоточен, - выживание. Модель призналась журналистам, что не знала о семейном статусе актера. «Открыто выразила свою симпатию, а он оказался несвободен. Сейчас думаю: «Ой, глупая!», - сказала она. Ранее Шведов продемонстрировал, как похудел во время съемок передачи. По его словам, он «усох и нашел новых друзей».
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Фото: Instagram/@shvedoff_den
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