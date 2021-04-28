Звезда «Последнего героя» призналась, что сделала пластическую операцию в 11 лет

Александра Маслакова, звезда шоу «Последний герой», а также участница последнего сезона «Холостяка» с Тимати, призналась, что перенесла пластическую операцию. Причем сделала ее в 11 лет и с согласия своей мамы – девушке хотелось поправить форму ушей.

Об этом девушка рассказала в личном блоге в Instagram, рассуждая о комплексах и неуверенности в себе. Последнее знакомо ей не понаслышке – девушка не смогла справиться с нервами на «Холостяке» и едва сумела выговорить имя Тимати.

«Уверенность в себе и комплексы. На проектах меня часто упрекали и даже обвиняли в излишней самоуверенности. И тут я задумалась: а почему народ так не любит уверенных в себе людей? Почему наше общество с таким колоссальным удовольствием наблюдает за теми, кто страдает от собственной нелюбви к себе? Чаще всего комплексы делятся на 2 категории: физические (форма носа, комплекция, состояние кожи) и психологические (комплекс мученика, вины, неполноценности). Хотя я думаю, что одного без другого не бывает! В детстве у меня были огромные уши. Одноклассники издевались настолько, что в 11 лет (!) я уговорила маму на пластическую операцию. И, знаете, на какой-то период времени, действительно, стало легче! Но потом они начали обсуждать мой «некрасивый нос» — и тогда ко мне пришло осознание: ты можешь сделать хоть 100 операций, но люди все равно найдут в тебе изъян. И это вовсе не потому что они такие плохие. Просто ты проецируешь эти несовершенности в себе, давая другим повод задеть тебя», – написала Александра.

Александра призвала своих подписчиков бороться с комплексом неполноценности и верить, что все достойны лучшего.

«Ещё хуже: комплекс неполноценности. Это когда ты считаешь себя недостойным лучшей жизни, настоящей любви, высокой зарплаты, умопомрачительных путешествий и счастья в целом. Признавайся, ты когда-нибудь ловил себя на мысли, что у всех всё хорошо, а ты будто создан для страданий? Ну, конечно, было! Можешь даже не обманывать. Из этой, признаюсь, непростой ситуации есть 2 выхода: писать людям гадости и проклинать, мечтая о том, что они получат сполна от этой жизни, или же осознать, что ты уникален и достоин самых лучших подарков судьбы! Но для этого надо полюбить себя настоящего. Как думаете, осилим это вместе?»