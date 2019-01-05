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Певица Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

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Алсу

Фото: Instagram Алсу
Артистка объявит баллы, которые выставит российское жюри конкурса. 

На днях стало известно, что в этом году певица Алсу примет участие в «Евровидении». Артистке выпала честь объявлять баллы, которые выставят члены жюри нашей страны участникам международного песенного конкурса, сообщил ее директор Сергей Фадеев в разговоре с РБК. Стоит отметить, что на фоне скандала, возникшего после победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети», многие пользователи Сети негативно отнеслись к этой новости. Продюсер Иосиф Пригожин открыто выступил в защиту 35-летней певицы: «Она что, преступление совершила? Уберите все руки от Алсу! Чем она очернила себя? Я вообще не понимаю! Она певица, она артистка. Кому она что плохого сделала? Что же за ненависть такая? То, что её дочка выиграла?  Она что, страну предала, революцию совершила? Имеет ли она право (участвовать в “Евровидении”)? Полное, на все 100 процентов! Она едет представлять нашу страну», – цитирует продюсера «Говорит Москва».

Напомним, в 2000 году Алсу участвовала в «Евровидении» в качестве исполнителя. 16-летняя певица заняла второе место с песней Solo, и этот результат был самым высоким до победы Димы Билана в 2008 году.

В этом году Россию на «Евровидении» представит Сергей Лазарев с песней Scream. Это будет вторая попытка певца покорить международный музыкальный конкурс — в 2016 году Сергей с хитом You Are The Only One занял третье место по сумме баллов жюри и голосов телезрителей. При этом, в зрительском голосовании Лазарев лидировал.

Конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Александра Воротнева/Starface, Stephen Lock, Andrew Parsons, Mark Thomas, Ray Tang, Pool/Globallookpress, picture alliance/dpa, East News, Getty Images

Видео: YouTube

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