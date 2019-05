Певица Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

В этом году Россию на «Евровидении» представит Сергей Лазарев с песней Scream. Это будет вторая попытка певца покорить международный музыкальный конкурс — в 2016 году Сергей с хитом You Are The Only One занял третье место по сумме баллов жюри и голосов телезрителей. При этом, в зрительском голосовании Лазарев лидировал.