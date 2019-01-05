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Пианист Иван Бессонов объявит результаты голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019»

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Иван Бессонов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress
Телеканал «Россия 1» опроверг слухи об участии Алсу в «Евровидении-2019».

Некоторое время назад в Сети появилась информация, что певица Алсу будет объявлять в прямом результаты голосования жюри на международном конкурсе «Евровидение-2019», более того, в разговоре с РБК это подтвердил Сергей Фадеев, директор артистки. Однако телеканал «Россия 1», который в этом году отвечает за трансляцию международного музыкального конкурса, сообщил, что честь объявить результаты голосования выпала пианисту Ивану Бессонову: «Результаты голосования жюри на международном конкурсе "Евровидение-2019» в прямом эфире телеканала «Россия 1" объявит пианист Иван Бессонов, действующий победитель конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians-2018, финалист конкурса «Синяя птица»», — гласит сообщение на официальном сайте телеканала.

Напомним, в этом году Россию на «Евровидении» представит Сергей Лазарев с песней Scream. Это будет вторая попытка певца покорить международный музыкальный конкурс — в 2016 году Сергей с хитом You Are The Only One занял третье место по сумме баллов жюри и голосов телезрителей. При этом, в зрительском голосовании Лазарев лидировал.

64-й Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет Тель-Авиве с 14 по 18 мая 2019 года.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress

Видео: YouTube

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