Пианист Иван Бессонов объявит результаты голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019»

Некоторое время назад в Сети появилась информация, что певица Алсу будет объявлять в прямом результаты голосования жюри на международном конкурсе «Евровидение-2019», более того, в разговоре с РБК это подтвердил Сергей Фадеев, директор артистки. Однако телеканал «Россия 1», который в этом году отвечает за трансляцию международного музыкального конкурса, сообщил, что честь объявить результаты голосования выпала пианисту Ивану Бессонову: «Результаты голосования жюри на международном конкурсе "Евровидение-2019» в прямом эфире телеканала «Россия 1" объявит пианист Иван Бессонов, действующий победитель конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians-2018, финалист конкурса «Синяя птица»», — гласит сообщение на официальном сайте телеканала.
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Встречайте - один из лучших молодых пианистов Иван Бессонов🎹 ⠀ 💥Ване 16 лет, 10 из них он играет на фортепиано. 💥Родители - профессиональные музыканты, а младшие братья Никита и Данила учатся играть на скрипке. 💥Любимый предмет Ивана - сольфеджио. 💥Спорт музыке не помеха! ⚽️Пианист обожает играть в футбол и вообще считает, что тренировки необходимы. 💥Иван прочёл почти все произведения Антона Чехова! Это один из его самых любимых писателей. 💥Совсем скоро Иван Бессонов будет выступать на конкурсе молодых музыкантов «Евровидение» в Эдинбурге. ⠀ Фото: Владимир Широков #синяяптица #идизамечтой
Напомним, в этом году Россию на «Евровидении» представит Сергей Лазарев с песней Scream. Это будет вторая попытка певца покорить международный музыкальный конкурс — в 2016 году Сергей с хитом You Are The Only One занял третье место по сумме баллов жюри и голосов телезрителей. При этом, в зрительском голосовании Лазарев лидировал.
64-й Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет Тель-Авиве с 14 по 18 мая 2019 года.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress
Видео: YouTube
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