Первый канал прокомментировал скандал с просьбой мужа Алсу засекретить результаты расследования по шоу «Голос. Дети»

Несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что бизнесмен Ян Абрамов (муж певицы Алсу и отец 10-летней Микеллы Абрамовой, победившей в шоу «Голос. Дети») обратился к держателю франшизы шоу «Голос» — голландской компании Talpa — с просьбой засекретить результаты проверки голосования. Корреспонденты информационного агентства ТАСС обратились напрямую к Первому каналу с просьбой прокомментировать эту информацию.

«Мы ничего не можем сказать об этом, поскольку не владеем информацией. Мы продолжаем консультации с Talpa и держим их в курсе хода проверки. Уверены, что все заинтересованы в честности и прозрачности проекта "Голос"», — прокомментировали представители канала.