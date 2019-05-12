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Первый канал прокомментировал скандал с просьбой мужа Алсу засекретить результаты расследования по шоу «Голос. Дети»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алсу и ее дочь Микелла Абрамова

Фото: Instagram Алсу
Представители Первого канала не подтвердили информацию, которую распространили в Сети.

Несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что бизнесмен Ян Абрамов (муж певицы Алсу и отец 10-летней Микеллы Абрамовой, победившей в шоу «Голос. Дети») обратился к держателю франшизы шоу «Голос» — голландской компании Talpa — с просьбой засекретить результаты проверки голосования. Корреспонденты информационного агентства ТАСС обратились напрямую к Первому каналу с просьбой прокомментировать эту информацию.

«Мы ничего не можем сказать об этом, поскольку не владеем информацией. Мы продолжаем консультации с Talpa и держим их в курсе хода проверки. Уверены, что все заинтересованы в честности и прозрачности проекта "Голос"», — прокомментировали представители канала.

«Данный факт не соответствует действительности. Никто из членов семьи не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями или ни с иными просьбами. Данная информация является ложной, представляет собой "фейк-ньюс" с целью оказания давления на психологическое состояние малолетного ребёнка и манипулирования общественным мнением», — сообщил немногим ранее директор Алсу Сергей Фадеев «Интерфаксу».

Напомним, что международная компания Group-IB будет проводить проверку из-за многочисленных жалоб на результаты голосования. Процесс может занять до одного месяца.

Больше информации об этой ситуации ищите здесь.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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