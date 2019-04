10-летняя дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»

В эту пятницу, 26 апреля, состоялся финал шоу «Голос. Дети». Победителем стала Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу. С 61,8% голосов она обошла Нино Чеснер и Роберта Багратяна в рамках команды Светланы Лободы — и с 56,5% голосов одержала победу в суперфинале.

Микелла исполнила хит Эминема и Рианны «Love the way you lie» в финале, играя на рояле и читая рэп, а победу ей принесла песня Игоря Николаева «Ты здесь». В супер-финале с Микеллой сражались 10-летний Валерий Кузаков из команды Пелагеи и 11-летний Ержан Максим из команды Валерия Меладзе.

Согласно условиям шоу, девочка получит миллион рублей, сертификат на запись своего первого сингла, а также подарки от спонсоров.

Лучшим наставником стала Пелагея, на втором месте оказался Валерий Меладзе, третье заняла Светлана Лобода.