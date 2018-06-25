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В Сети появился нежный свадебный снимок Пелагеи и Ивана Телегина

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Подруга певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина поздравила пару с годовщиной свадьбы, выложив их совместный снимок с торжества.

На днях Пелагея и Иван Телегин отметили двухлетие со дня свадьбы. Влюбленные редко рассказывают о своей семейной жизни и не публикуют совместные снимки. За них это делают друзья: подруга певицы выложила в свой микроблог очень нежное свадебное фото Пелагеи и Ивана, чтобы поздравить их с годовщиной.

«Мои ребятушки, поздравляю вас с годовщиной свадьбы! Я не могу, не выложить эту фотографию!! Потому что вы на столько красивые, счастливые, любящие друг друга мои малыши! Пусть с каждым годом любовь ваша только крепнет, чтоб нежности, страсти, уважению и гармонии не было края. Оставайтесь всегда молодыми, безшабашными и влюбленными, смотрите всегда в одном направлении», — написала девушка (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, в январе 2017 года у пары родилась дочь Таисия, и Пелагея полностью окунулась в заботы о малышке. Сейчас она прервала свою концертную деятельность, но обещала вернуться. У Ивана Телегина есть также сын Марк от предыдущих отношений с моделью Евгенией Ноур.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anton Gyngazov, Georgiy Rozov / Global Look Press, Instagram, Twitter, пресс-служба

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