Пелагея прокомментировала поцелуи мужа с другой и оскорбила «соперницу»

Удалось прессе получить и комментарий самой Пелагеи. «Все, что я могу сказать, у нас все хорошо. Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения ни я, ни мой муж ответственности не несем. Никакого развода, мы сейчас идем по территории Кремля к Владимиру Владимировичу чествовать чемпионов. Все круто, я горжусь своим мужем», — цитирует 31-летнюю певицу SUPER.

Пелагея тайно вышла замуж за Ивана в 2016 году, а в январе 2017 года родила ему дочь Таисию.

Фото: instagram, globallookpress