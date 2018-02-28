Пелагея прокомментировала поцелуи мужа с другой и оскорбила «соперницу»
Сегодня в Сети обсуждают скандальное видео, на котором запечатлен поцелуй 26-летнего хоккеиста Ивана Телегина с загадочной брюнеткой. СМИ удалось выяснить имя девушки.
Ей оказалась 26-летняя Карина Лебедева, прибывшая поздравить олимпийского чемпиона с днем рождения и повеселиться в компании его друзей. Поговаривают, что она также встречала мужчину в аэропорту.
Удалось прессе получить и комментарий самой Пелагеи. «Все, что я могу сказать, у нас все хорошо. Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения ни я, ни мой муж ответственности не несем. Никакого развода, мы сейчас идем по территории Кремля к Владимиру Владимировичу чествовать чемпионов. Все круто, я горжусь своим мужем», — цитирует 31-летнюю певицу SUPER.
Пелагея тайно вышла замуж за Ивана в 2016 году, а в январе 2017 года родила ему дочь Таисию.
Фото: instagram, globallookpress