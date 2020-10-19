Пассажиры вытолкали мужчину без маски из автобуса

Как пишет Ugra News, в ответ на это нарушитель вышиб ногой стекло задней двери автобуса. Хулигана задержала полиция.

6 октября мужчина набросился на кашляющую женщину без маски в московском метро. Происшествие случилось на станции «Профсоюзная». Как рассказала пострадавшая, неизвестный начал толкать ее на платформе. После этого он продолжал «приставать» к ней в вагоне метро. Он пытался ударить пассажирку, однако мужчине помешали окружающие. Очевидцы уточнили, что причиной для агрессии стало отсутствие на кашляющей пассажирке маски.

Кроме того, похожий случай произошел в США. Пассажиры самолета, летевшего из Прово в штате Аризона в город Месу, находящийся в Юте, подрались из-за маски от коронавируса. Конфликт разгорелся между мужчинами, которые сидели рядом. Несмотря на то, что все пассажиры, поднимаясь на борт, были в масках, один из них отказался сидеть в ней во время полета Стюардесса безуспешно пыталась урезонить его. Двое соседей, испугавшиеся заражения COVID-19 из-за беспечного соседа, пытались силой заставить несговорчивого американца натянуть повязку.