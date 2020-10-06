Мужчина избил в метро кашляющую женщину без маски

Происшествие случилось на станции «Профсоюзная». Как рассказала пострадавшая, неизвестный начал толкать ее на платформе. После этого он продолжал «приставать» к ней в вагоне метро. Он пытался ударить пассажирку, однако мужчине помешали окружающие. Очевидцы уточнили, что причиной для агрессии стало отсутствие на кашляющей пассажирке маски.

Напомним, в Москве в настоящее время продолжает действовать масочный режим из-за пандемии коронавируса. В общественных местах люди должны носить маски и перчатки.