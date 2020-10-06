Мужчина избил в метро кашляющую женщину без маски
Фото: pexels.com
Происшествие случилось на станции «Профсоюзная». Как рассказала пострадавшая, неизвестный начал толкать ее на платформе. После этого он продолжал «приставать» к ней в вагоне метро. Он пытался ударить пассажирку, однако мужчине помешали окружающие. Очевидцы уточнили, что причиной для агрессии стало отсутствие на кашляющей пассажирке маски.
Напомним, в Москве в настоящее время продолжает действовать масочный режим из-за пандемии коронавируса. В общественных местах люди должны носить маски и перчатки.
Ранее заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что Москва вышла к пиковым значениям середины весны по коронавирусу. 6 октября были выявлены четыре тысячи новых заболевших.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин продлил каникулы школьников в Москве. По рекомендации санитарных врачей все школы столицы не будут работать с 5 по 18 октября.
Также власти города призвали людей старше 65 лет, а также москвичей с хроническими заболеваниями оставаться дома и работать в удаленном формате.
Фото: Pexels Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!