Пассажиры самолета подрались из-за маски от коронавируса
Пассажирка Райли Лэнсфорд сняла инцидент на видео и выложила в Instagram.
Конфликт разгорелся между мужчинами, которые сидели рядом. Несмотря на то, что все пассажиры, поднимаясь на борт, были в масках, один из них отказался сидеть в ней во время полета Стюардесса безуспешно пыталась урезонить его. Двое соседей, испугавшиеся заражения COVID-19 из-за беспечного соседа, пытались силой заставить несговорчивого американца натянуть повязку.
В итоге сора переросла в драку.
«Он просто был очень груб», — уточнила автор видео. Пассажира, снявшего средство индивидуальной защиты, сняли с рейса и оштрафовали.
Ранее в московском метро мужчина избил пассажирку без маски, которая кашляла в общественном транспорте. Сначала он приставал к ней на станции «Профсоюзная», а затем набросился с кулаками, когда пассажиры зашли в вагон. Агрессивного жителя Москвы оттащили другие пассажиры.
В российской столице сейчас продолжает действовать масочный режим из-за пандемии коронавируса. В общественных местах люди должны носить маски и перчатки. Ранее мэр города Сергей Собянин ответил на вопросы жителей о борьбе с вирусом.
Фото: Instagram/ @bakedbyrylie, Pixabay.com Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!