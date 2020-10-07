Пассажиры самолета подрались из-за маски от коронавируса

Ранее в московском метро мужчина избил пассажирку без маски, которая кашляла в общественном транспорте. Сначала он приставал к ней на станции «Профсоюзная», а затем набросился с кулаками, когда пассажиры зашли в вагон. Агрессивного жителя Москвы оттащили другие пассажиры.

В российской столице сейчас продолжает действовать масочный режим из-за пандемии коронавируса. В общественных местах люди должны носить маски и перчатки. Ранее мэр города Сергей Собянин ответил на вопросы жителей о борьбе с вирусом.