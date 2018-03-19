«Ощущение стабильности»: звезды обсуждают результаты выборов

«Выборы президента России 🇷🇺🇷🇺🇷🇺👍👍👍», — считает Анна Калашникова.

Ксения Собчак, вторую беременность которой не обсуждал только ленивый, дала понять, что не собирается опускать руки. «Главный итог этого голосования для меня и нашей команды - миллион голосов, миллион человек, поддержавших наши ценности. Это очень много прекрасных, неравнодушных граждан. Если миллион людей создаст с нами партию - мы изменим Государственную Думу. Если миллион выйдет на мирный митинг - мы изменим страну. <...> Я не отступлюсь. Я с еще большим рвением собираюсь заниматься политикой, через просвещение, через конкретные дела, через расширение союзов с другими оппозиционерами. Мы будем строить партию, и миллион людей, подддержавших наши ценности, надеемся, станет ее опорой», — обратилась в своем блоге она.

«С нуля нам удалось победить тяжеловеса Жириновского в Санкт-Петербурге 4,32% против его 4,09%; выйти почти с одинаковым с ним результатом в Москве, победить Явлинского с его 20 летним стажем ВЕЗДЕ по стране, забрать второе место и 23,42% в Лондоне и 27% в Амстердаме! Это значит, что запрос на перемены есть, но и работы предстоит много. И трудной работы. Поэтому сейчас я переведу дух, сделаю работу над ошибками и далее-только вперед», — добавила политик.

Катя Гордон, которая тоже пыталась баллотироваться в президенты, отреагировала более резко.

«40% страны не пришли голосовать. <...> Нас 40%, нас не могут не замечать! Пора работать! Мы не фанатье <...> Каждый день мы должны сделать что-то, чтобы диктатура, разукрашенная розовыми цветами пропаганды пала. Я поздравляю каждого не пришедшего на выборы! Я поздравляю каждого артиста, не поцеловавшего в **пу власть и не заманивавшего на выборы билетиком на концерт! <...> Важно понять: что хочет страна... независимо от твоих взглядов и неприятий, не смотря на все нюансы, хотят Путина, хотят ту жизнь, которая есть сейчас... и надо это принять и не раскачивать корабль. Я люблю Родину, я хочу трудиться во благо страны. Я хочу верить в лучшее и точно знаю что нельзя опускать руки. Ну и Вера, Честность и Любовь нам в помощь».

Иосиф Пригожин намекнул на свой выбор, опубликовав фото с Гариком Харламовым и Михаилом Галустяном и подписав: «С нормальными пацанами в штабе победителя. @garikkharlamov @m_galustyan #выборы2018 #президент2018». Продюсер также напомнил Павлу Грудинину о его обещании: