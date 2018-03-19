Владимир Владимирович уже прокомментировал свою победу: «Сейчас я буду думать над тем, что и как нужно делать. Все перестановки в правительстве осуществляются президентом после вступления в должность».

Пока шли выборы, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак приехала в штаб Алексея Навального и предложила ему вместе создать новую партию, но получила жесткий отпор. Их дискуссия транслировалась в прямом эфире, за которым следило рекордное для шоу «Навальный Live» количество человек.

Фото: Global Look Press